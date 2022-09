Riparte “Next Generation Siena”, il percorso di formazione per i comuni del senese

Fornire competenze concrete per ideare, sviluppare e gestire progetti di area vasta, potenziando la cooperazione tra gli attori locali e affinando le loro abilità nella comunicazione e nel problem solving strategico: sono questi gli obiettivi principali del percorso formativo curato da Euronike per il progetto Next Generation Siena (#NGS), che si sviluppa all’interno di MediAree – Next Generation City e che vede coinvolti 25 comuni dell’area senese.

Il percorso di formazione ha preso il via il 6 maggio con un incontro in presenza nel Comune di Sinalunga durante il quale sono stati presentati gli obiettivi e sono emersi bisogni e aspettative dei partecipanti. Le successive 5 sessioni formative, svolte on-line, si sono concentrate su alcuni temi specifici: metodi e strumenti di project management e la loro concreta applicazione, costruzione e gestione dei servizi in forma associata , metodologie per l’animazione e la gestione dei processi partecipativi.

Tra settembre e novembre, il percorso formativo entra in una seconda fase ancora più interattiva “i primi incontri saranno dedicati all’analisi delle strategie per attrarre finanziamenti per il territorio, qui i partecipanti impareranno a mappare in maniera strategica le opportunità e a identificare quelle più adatte per realizzare i progetti di area vasta – dichiarano Elisa Filippi e Piero Messina dell’associazione Euronike – contestualmente, insieme ai comuni partecipanti, ci eserciteremo, anche in presenza, nella gestione dei processi partecipativi con il territorio. L’identificazione dei servizi strategici di area e della loro modalità di messa in comune sono i temi che saranno al centro degli incontri dei mesi di ottobre e novembre, insieme ai laboratori di comunicazione strategica e problem solving. L’obiettivo finale è supportare il processo di emersione di una visione strategica dell’area vasta rafforzando al contempo le competenze e le dinamiche cooperative tra i Comuni protagonisti di Next Generation Siena”.

Le registrazioni di tutti gli incontri realizzati, insieme a materiali di approfondimento sono disponibili sulla piattaforma Mediaree, nell’area formazione. Il primo appuntamento si è svolto ieri giovedì 1 settembre con Elisa Filippi ed è stato dedicato al fundraising e alle opportunità di finanziamento per il territorio.

Next Generation Siena rappresenta un’ occasione di confronto e di crescita per il territorio senese, un’ opportunità per pensare al futuro delle Terre di Siena in ottica di area vasta con il contributo di tutte le amministrazioni comunali coinvolte. Per maggiori informazioni: [email protected].