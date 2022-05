Riorganizzazione raccolta rifiuti, il calendario degli incontri pubblici tra Comune, Sei Toscana e cittadinanza

Si svolgeranno la prossima settimana gli incontri pubblici organizzati da comune di Siena e Sei Toscana sulla riorganizzazione della raccolta dei rifiuti che ha interessato il centro storico della città del Palio. Gli incontri fanno parte della campagna di ascolto e contatto con la comunità che l’amministrazione cittadina e il gestore stanno portando avanti in queste settimane così da avere un confronto concreto con la cittadinanza sull’andamento e sull’evoluzione dei nuovi servizi di raccolta.

“Proseguiamo con l’ascolto dei cittadini sulle esigenze che stanno emergendo – commenta l’assessore all’ambiente, Silvia Buzzichelli – consapevoli che serve il contributo di tutti noi affinché il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti contribuisca ad aumentare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata e il centro storico di Siena sia più pulito e più vivibile”.

Sono sei gli appuntamenti in programma, organizzati in fasce orarie differenti. Si parte martedì 10 maggio, primo incontro alle 18 e secondo incontro alle 21, presso i locali della società “Il Cavallino”, contrada del Leocorno, in piazzetta Grassi. Mercoledì 11 maggio, alla società “Castelsenio”, nella contrada della Tartuca, in Prato di Sant’Agostino, altri due incontri alle 18 e alle 21. Giovedì 12 maggio gli ultimi due incontri, sempre alle 18 e alle 21, al mercatino rionale di Camollia in piazza Chigi Saracini.

“Purtroppo, la pandemia non ci ha permesso di organizzare prima gli incontri pubblici che, di norma, facciamo in tutti i territori dove vengono attivati nuovi servizi – dice il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. Siamo contenti di tornare ad incontrare la comunità senese, così da avere un confronto diretto dove illustrare nel dettaglio le novità e i benefici di questa riorganizzazione. Sarà anche l’occasione per restituire e condividere i primi risultati sull’andamento a un mese dall’avvio del nuovo servizio. Ringrazio le contrade che ci hanno messo a disposizione i propri locali: anche questo è un segno tangibile della sensibilità verso le tematiche ambientali che anima tutta la comunità di Siena”.