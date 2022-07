Riorganizzazione raccolta a San Gimignano: domani l’avvio del nuovo porta a porta

Tutto pronto per l’avvio del nuovo servizio di raccolta porta a porta a Badia a Elmi e San Benedetto Basso, nel comune di San Gimignano.

A partire da mercoledì 13 luglio, i cittadini residenti nelle zone servite dalla raccolta domiciliare dovranno conferire i propri rifiuti secondo il nuovo calendario che è stato consegnato al momento del ritiro del kit.

In questi giorni si sta ultimando la consegna delle attrezzature per la raccolta alle utenze non domestiche (uffici, attività produttive e commerciali, ecc.), mentre ai cittadini in queste settimane è stato consegnato il kit, composto da sacchi, mastelli e tutto il materiale informativo: nuovo calendario dei ritiri e alla guida alla #BUTTABENE per separare correttamente i propri rifiuti.

Il servizio di raccolta porta a porta è attivo nelle zone di Badia a Elmi e San Benedetto Basso. I cittadini devono esporre i propri rifiuti difronte la propria abitazione, dalle ore 7:30 alle 12:30, secondo il seguente calendario: il mercoledì, carta e cartone (sacco di carta); organico (mastello marrone); multimateriale – imballaggi in plastica, alluminio, tetrapak (sacco giallo) e indifferenziato (mastello grigio). Il sabato, organico (mastello marrone); multimateriale – imballaggi in plastica, alluminio, tetrapak (sacco giallo) e vetro (mastello verde, con raccolta quindicinale, una volta ogni due settimane).

Per maggiori informazioni: [email protected] o numero verde 800127484.