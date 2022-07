Riorganizzazione raccolta a Badia a Elmi: domani incontro con i cittadini

L’Amministrazione Comunale di San Gimignano e il gestore Sei Toscana ricordano a tutti i residenti nelle zone di Badia a Elmi e San Benedetto Basso che, in vista della riorganizzazione del servizio di raccolta domiciliare, è previsto un incontro con i cittadini mercoledì 6 luglio, alle 21, presso la Saletta del Consiglio di Frazione, in via del Pescaiolo.

Nel corso dell’incontro, al quale parteciperanno il sindaco Andrea Marruccci, l’assessore all’ambiente Niccolò Guicciardini e i tecnici di Sei Toscana, oltre ad illustrare le motivazioni della riorganizzazione, si parlerà di quanto sia importante effettuare una corretta raccolta differenziata e, in particolare, si approfondiranno gli aspetti legati alla novità più importante del nuovo servizio, ovvero la raccolta separata del vetro.

Il nuovo servizio sarà attivo a partire dall’11 luglio e proprio in questi giorni è in corso la consegna a domicilio dei nuovi kit che comprendono sacchi e mastelli, insieme al nuovo calendario dei ritiri e alla guida alla #BUTTABENE per separare correttamente i propri rifiuti. La consegna, effettuata da personale incaricato da SEI Toscana, sarà effettuata a domicilio fino a venerdì 8 luglio. Per chi non si trovasse in casa al momento della consegna, è allestito anche un punto fisso c/ola saletta del Consiglio di Frazione, nei seguenti giorni e orari: venerdì 8 luglio dalle 15 alle 19 e sabato 9 luglio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.