Rinaldo Franci: doppio appuntamento tra teoria e pratica musicale

All’Istituto Rinaldo Franci è tutto pronto per una giornata all’insegna della teoria e della pratica musicale. Oggi, mercoledì 3 novembre, le porte del Conservatorio si apriranno per la prima lezione della Masterclass “Laboratorio di costruzione ancia per oboe e corno inglese” con il Maestro Lorenzo Masala. A partire dalle ore 18, invece, la musica del Franci risuonerà nella Sala delle Vittorie della Contrada di Valdimontone con il concerto “Chiaroscuri”, terza tappa del Franci Festival 2021.

La Masterclass, guidata dal Maestro Lorenzo Masala, è rivolta a studenti e professionisti alla ricerca di tecniche e idee per la costruzione di ance. Le lezioni saranno dedicate alle varie fasi di lavorazione, partendo dalla scelta della canna e dai criteri per riconoscere quale tipo di materiale deve e può essere utilizzato per la creazione di un’ancia per oboe e corno inglese. Durante le lezioni, inoltre, il Maestro Masala guiderà gli studenti attraverso le numerose varabili definite in base alla conformazione fisica, al modello di strumento suonato e al tipo di emissione di fiato alla ricerca della costruzione di un modello di ancia che permetta di suonare in modo confortevole e con un suono ricercato e dinamico.

“Chiaroscuri”. Il terzo appuntamento della rassegna di musica da camera del Conservatorio Rinaldo Franci avrà come protagonisti il Maestro Carmelo Giallombardo alla viola e lo studente del Franci Leonardo Ricci al violino, che animeranno il palcoscenico con musiche di M. Haydn, A. Rolla, G.F. Haendel e L. Pleyel. Lo spettacolo, come tutti gli appuntamenti del Franci Festival, sarà a ingresso gratuito e si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19, con posti limitati e obbligo di prenotazione sul sito www.istitutofranci.com.

Informazioni utili. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com oppure seguire la Pagina Facebook, il profilo Twitter e Instagram dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.