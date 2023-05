Rigenerazione urbana, patto sui fondi europei tra Regione e cinque comuni della provincia, c’è anche il Capoluogo

Siena e Poggibonsi ma anche Monteroni d’Arbia in coalizione con Rapolano Terme e Castellina in Chianti. Sono cinque i comuni della provincia che domani sigleranno il protocollo per la Rigenerazione Urbana con Regione Toscana.

La programmazione europea 2021-2027 , attraverso il Fondo Sociale europeo, destina nuove risorse per incentivare l’inclusione sociale nella realizzazione di progetti integrati di rigenerazione urbana. Le 13 “strategie territoriali” individuate e che saranno finanziate con le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale interessano 19 comuni della Toscana. A questi comuni la Regione destinerà, tramite un accordo che firmerà con i comuni coinvolti, ulteriori risorse che serviranno ad organizzare processi partecipativi di condivisione e di coinvolgimento della cittadinanza (attività di co-design, Urban living lab, ecc.).

L’ accordo fra la Regione e i 19 comuni titolari delle 13 strategie selezionate verrà firmato alla presenza della stampa domani alle 12 alla Sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi

Sarà presente il presidente Eugenio Giani, l’assessore alle infrastrutture e governo del territorio Stefano Baccelli e i sindaci dei comuni di Follonica; Siena; Poggibonsi; Lucca; Prato; San Giovanni Valdarno; Livorno; Monteroni d’Arbia in coalizione con Rapolano Terme e Castellina in Chianti; Firenze; Calcinaia in coalizione con Bientina, Buti e Vicopisano; Empoli in coalizione con Capraia e Limite; Bagno a Ripoli; Sesto Fiorentino