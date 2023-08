Rifiuti, Magi apre alla proposta di Siena News: “Cestini d’artista? Ottima idea”

“Se si potesse fare una cosa bella perché non farla? Credo che sia un’ottima idea”. Barbara Magi, assessore al verde e al decoro urbano del Comune di Siena, accoglie la nostra proposta per la gestione dei rifiuti: un bando per creare cestini della spazzatura d’artista in città, una strategia che coniughi quindi l’arte urbana con la salvaguardia del nostro patrimonio dal degrado. Anche nei giorni del Palio d’agosto infatti numerose sono state le segnalazioni, arrivate sia al nostro giornale che a palazzo pubblico, di cestini stracolmi di rifiuti. E sebbene, stando almeno a quanto afferma l’assessore, la situazione è migliorata rispetto alla settimana della carriera di Provenzano, il problema comunque non è ancora stato risolto.

KV