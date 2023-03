Rifiuti, Lorè: “A Siena serve più intransigenza verso Sei Toscana”

“Sacchi dell’immondizia abbandonati per strada accanto ai cassonetti o davanti agli esercizi commerciali e alle abitazioni in centro storico: questa purtroppo è la scena a cui purtroppo ci siamo abituati.Anche in questo ultimo mandato, nonostante l’impegno quotidiano dell’Assessore Buzzichelli, il problema dei rifiuti si è ripresentato più volte durante il passare dei mesi. E non sempre la responsabilità è da attribuire all’inciviltà dei singoli cittadini visto che Sei Toscana non è stata esente da colpe. Ricordo due criticità: i cassonetti intelligenti – e di nuova generazione – che sempre così intelligenti non sono stati, dato che più volte sono state riscontrate difficoltà nella loro apertura; poi c’è la raccolta porta a porta nel centro storico dove numerose sono state le segnalazioni di mancati ritiri dei sacchi dell’immondizia. Alcune soluzioni per gestire il problema dei rifiuti quindi non hanno semplificato la vita agli utenti. Ma invece di venire incontro ai cittadini spesso ci si è limitati invece a stigmatizzarne il comportamento. Ecco perché nei prossimi anni dovremo essere più intransigenti nei confronti del Gestore e farci sentire ancora di più laddove emergano delle lacune o delle carenze nel servizio”.

Così in una nota Lorenzo Lorè, consigliere comunale di Forza Italia