Rifiuti, da domani a Siena la consegna dei sacchi per la differenziata

Dal 1° aprile al 10 maggio i residenti del centro storico potranno ritirare i sacchi per la raccolta differenziata, per le sole utenze domestiche, nei locali dell’Ufficio relazioni con il pubblico di palazzo Berlinghieri in Piazza del Campo n. 7/8, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, e il martedì anche dalle 15 alle 17.

In consegna 150 sacchetti, di colore giallo, per la carta e 150 verdi per vetro, plastica e lattine.

Per i residenti nel terzo di Camollia anche 200 sacchetti di colore viola per l’organico, in particolare gli abitanti di: piazza Chigi Saracini, via Malta, via Camollia, via Campansi, vicolo della Magione, Costa dei Paparoni, via Paparoni, Chiassino del Pignattello, via del Pignattello, via di Fontegiusta, vicolo di Malizia, via del Romitorio, via dei Gazzani, via degli Umiliati, via Garibaldi (nel tratto da via Montanini a via Pian d’Ovile), piazza del Sale, Lizza, piazza Gramsci, via Malavolti, vicolo dello Sportello, piazza Matteotti, via G. Pianigiani, via dei Montanini, via del Cavallerizzo, via F. Tozzi, viale Curtatone, vicolo del Rustichetto.

Per la consegna dei sacchi è necessario il documento di riconoscimento, ed è possibile farli ritirare da un’altra persona, munita di delega, allegando il documento del delegante e del delegato, utilizzando il modulo reperibile sul sito del Comune all’indirizzo:

http://www.comune.siena.it/La-Citta/Territorio/Direzione-Territorio/Servizio-Logistica-ed-Ambiente/Ambiente/Igiene-urbana