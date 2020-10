Rifiuti conferiti in orario sbagliato, scattano le multe nel centro storico

Nella serata di ieri la Polizia municipale è stata impegnata in una serie di controlli notturni. Sono state fatte 8 multe per violazione del distanziamento sociale, come previsto dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, 1 sanzione per violazione dell’orario del conferimento rifiuti e 6 per atti contrari alla pubblica decenza – alcune persone sono state trovate a fare la pipì in alcune vie del centro-. Lo fa sapere il Comune di Siena. La violazione dell’orario di conferimento rifiuti è stata contestata in via Pantaneto, sanzione da 100 Euro, 6 violazioni per atti contrari alla pubblica decenza sempre da 100 euro ciascuna.Le 8 violazioni del distanziamento sociale prevendono sanzioni che vanno dai 400 ai 3mila euro.