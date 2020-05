Si ritorna a parlare di un problema annoso per la provincia di Siena che, sempre più spesso, viene denunciato dai cittadini attraverso i social. Stavolta un nostro lettore ci ha segnalato l’evidente situazione di degrado nella zona di via delle Rose, località La Tognazza, comune di Monteriggioni. Le foto lasciano poco spazio all’immaginazione: cassonetti pieni dove si accumulano i rifiuti, sacchi dell’immondizia lasciati per terra.