“Ridisegnare il futuro”, tre giorni di eventi dedicata ai più giovani

Una fiaba sulla crisi e sulle difficoltà che sono vissute dai più giovani. Viene descritto così il talk Ridisegnare il futuro, un workshop che si terrà il prossimo giovedì dalle 15 alle 19 e sarà organizzato al Community Hub Culture Ibride di Fondazione Mps, in via dei Pispini 1.

Proprio Ridisegnare il futuro rientra nell’ambito dell’iniziativa promossa da palazzo Sansedoni (link qui) che mette insieme realtà operanti nel terzo settore, nei servizi per il welfare e nelle Istituzioni formative con il fine di generare apprendimento innovativo, progetti a impatto sociale, prodotti socioculturali e interazioni ad alta valenza culturale con soggetti provenienti anche da altri contesti territoriali.

L’evento che si svolge al Community Hub fa parte di una tre giorni di appuntamenti che prenderà il via domani con Il Risveglio, spettacolo che si svolgerà dalle 21 al teatro dei Rozzi, e che si concluderà venerdì con il workshop teatrale di pratiche creative a cui parteciperà il regista internazionale David Glass e che sarà ospitato dall’associazione Topi Dalmata nel loro spazio di via Piccolomini 52-54.

Il progetto Il Risveglio deriva dal più ampio progetto internazionale “Ab Project”, che si è articolato a Siena in un percorso durato due anni e che ha portato in stretta collaborazione il David Glass Ensemble e la compagnia Topi Dalmata. Queste due realtà, fuse e guidate insieme nel corso dei vari workshop, hanno esplorato ed elaborato le cause della strage di Utoya, della follia di Brevik e dello stigma sociale che condusse ai fatti di sangue.

“In teatro i problemi non si risolvono, piuttosto si mettono in scena attraverso uno specchio che ci restituisce un mondo diverso attraverso la chiave dell’immaginazione. Questo è il lavoro dei giovani che, supportati dagli adulti, devono sentirsi sostenuti nel costruire un ponte verso questo futuro immaginato. Lavorando con un gruppo intergenerazionale questo workshop esplorerà, attraverso giochi ed esercizi di pratiche creative , le diverse occasioni di crisi e difficoltà che i giovani si trovano e si troveranno ad affrontare sviluppandone potenzialità e possibilità”, spiegano gli organizzatori.

Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione a [email protected] o al 3479358872