Ricordo di Ginanneschi durante le celebrazioni di Sant’Ansano, le condoglianze del sindaco

“Le Contrade, il mondo del Palio, tutta la nostra comunità senese, oggi si scoprono più soli e più tristi. Raffaello Ginanneschi, priore della Contrada della Giraffa, “Lello” per tutti, ci ha lasciati dopo una lunga malattia. Proprio nel giorno in cui Siena celebra Sant’Ansano, e l’inizio del nuovo anno contradaiolo”. Queste le parole scelte dal sindaco di Siena, Luigi De Mossi, per ricordare Raffaello Ginanneschi, scomparso questa mattina. Lo stesso sindaco farà un ricordo, concordato con il cardinale Lojudice, dell’Onorando priore questo pomeriggio durante le celebrazioni di Sant’Ansano in Duomo.

“Giornalista e professionista stimato, non era apprezzato solo nella sua Giraffa. Dei tanti che lo conoscevano, tutti gli volevano bene. È una grande e grave perdita, e tutta Siena abbraccia una contrada ferita” conclude De Mossi.