Richiedenti asilo: dalla prefettura di Siena i bandi per i servizi di accoglienza

Per l’affidamento dei servizi di accoglienza dei cittadini extracomunitari richiedenti asilo, la prefettura di Siena ha pubblicato sulla home page del sito (www.prefettura.it/siena, sotto la voce IN EVIDENZA) due bandi di gara europea, ognuno da trecento posti, il primo per la gestione dei centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative, l’altro per centri collettivi.

La procedura, articolata in conformità agli appositi capitolati di gara elaborati dal ministero dell’Interno, porterà alla conclusione di un accordo quadro per un periodo di due anni dalla data della sottoscrizione.

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire, con le modalità indicate nel disciplinare di gara, l’offerta in formato elettronico attraverso l’utilizzazione di apposito sistema telematico entro e non oltre le 14 del 5 aprile 2019.