Riapre a pedoni e biciclette il ponte sulla ferrovia a Castellina Scalo

Il ponte sulla ferrovia lungo la via Chiantigiana a Castellina Scalo, in corrispondenza dell’incrocio fra via Chiantigiana e via dell’Industria, torna agibile per pedoni e biciclette. L’infrastruttura, chiusa nel settembre 2018, è nuovamente a disposizione della comunità dopo un intervento di messa in sicurezza che ha contato su un investimento di circa 94mila euro sostenuto da risorse proprie del Comune e da un trasferimento ministeriale con fondi destinati ai piccoli Comuni.

“La riapertura del ponte sulla ferrovia – afferma il sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini – segna un altro obiettivo raggiunto a nove mesi dal nostro insediamento. Siamo soddisfatti dell’intervento realizzato, che ha riqualificato e messo in sicurezza l’infrastruttura. Anche se il percorso è già aperto, lo inaugureremo insieme alla comunità quando sarà finita l’emergenza sanitaria del Coronavirus, con una passeggiata che segnerà il ritorno alla normalità per tutti. Speriamo al più presto. L’amministrazione comunale di Monteriggioni – afferma ancora il primo cittadino – sta continuando a monitorare anche i lavori per la riapertura della Sp5 Colligiana portati avanti dalla Provincia e auspichiamo di poter festeggiare presto anche la fine di questo intervento”.

“L’intervento sul cavalcaferrovia – aggiunge il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Monteriggioni, Paola Buti – ha portato a un consolidamento del ponte e alla sua messa in sicurezza per pedoni e biciclette, eliminando il transito dei veicoli per garantire maggiore stabilità all’infrastruttura. Siamo riusciti a sbloccare una situazione che era stata lasciata sospesa per troppo tempo e finalmente abbiamo restituito alla comunità un percorso ciclo-pedonale sicuro e protetto”.