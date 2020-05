Riaperture e fase due, Enrico Rossi: “Governo doveva avere più cautela”

“Ieri sera il governo ha deciso la svolta. O meglio, un vero contrordine. La distanza si è ridotta notevolmente, ad un solo metro, e l’elenco delle attività da riaprire si è allungato, praticamente a tutte e subito”. Con un post su Facebook il governatore della Toscana Enrico Rossi ha criticato la scelta del consiglio dei ministri di ieri sera di dare l’ok alle linee guida presentate dai governatori delle regioni italiane per le riaperture delle attività in vista di lunedì maggio.

“La mia opinione era e resta diversa ma non voglio che la Toscana sia penalizzata rispetto ad quadro nazionale di cui comunque tra poco tempo- prosegue Rossi-, quando a fine mese la circolazione tra regioni tornerà libera, finirebbe per risentire annullando gli effetti di eventuali interventi a favore di una maggiore sicurezza”, poi la stoccata al Governo : “l’impressione è che si proceda a colpi di strambate, a cambiamenti repentini: prima chiusure tardive e blande per certe realtà, poi blocchi totali a prescindere da ogni altra valutazione”.

Intanto, come riporta La Nazione, la Regione avrebbe pensato a tre nuove date ipotetiche per scaglionare la ripartenza delle attività produttive. Lunedì 18 maggio dovrebbe essere il turno per i negozi di vicinato e per gli ambulanti e servizi alla persona (parrucchieri, estetiste); fra il 23 e il 24 maggio la nuova ordinanza regionale che dovrebbe uscire in giornata prevedrebbe l’apertura di bar, ristoranti e locali; il 30 maggio toccherebbe a tutte le attività turistiche ferme

Lo stesso Enrico Rossi però ha comunque fatto sapere che non vuole che “la Toscana sia penalizzata.Pertanto, oggi, appena saremo in possesso delle disposizioni nazionali, adotteremo, allineandoci con esse, le ordinanze regionali in Toscana”.