Responsabile delle piscine e addetto agli impianti tecnologici: pochi giorni per mettersi in regola

Pochi giorni ancora per iscriversi ai corsi per Responsabile Piscine e Addetto agli impianti.

Corsi obbligatori per chi ha delle strutture. Ultimo giorno per partecipare: il 26 agosto. Ci sono infatti tante richieste e tanti bisogni per rispondere agli obblighi previsti dalle normative in tema di gestione delle piscine. Così dal mese di ottobre 2022 S.a.i.ter, agenzia formativa di Confcommercio Siena, organizzerà una nuova edizione dei corsi dedicati alle piscine. Direttori, titolari e gestori delle strutture turistico-ricettive devono adempiere all’obbligo e seguire i corsi che abilitano allo svolgimento del duplice ruolo di “Responsabile delle piscine” e “Addetto agli impianti tecnologici” frequentando il corso ad hoc.

Le scadenze Il corso che si terrà ad ottobre e si svolgerà su un arco di tempo di 38 ore, totalmente on-line in modalità formativa sincrona. La domanda come detto deve essere effettuata entro il 26 agosto 2022. Il corso è riconosciuto dalla Regione Toscana ed assolve alle disposizioni regionali vigenti.

Coloro che sono in possesso di qualifica triennale, ovvero del diploma di istruzione quinquennale rilasciato dagli istituti tecnico-professionali e dagli istituti tecnici industriali (indirizzo chimico, meccanico, elettrico, termico, idraulico), così come del diploma di laurea attinente agli indirizzi sopra detti, o della qualifica professionale conseguita nell’ambito del sistema regionale della formazione professionale ed attinente agli indirizzi di sopra indicati, possono svolgere direttamente la funzione di addetto agli impianti tecnologici. Nello stesso tempo, coloro che sono in possesso della laurea triennale di tecnico di prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, possono esercitare direttamente la funzione di responsabile della piscina.

Per informazioni Per informazioni o chiarimenti è possibile mettersi in contatto con il Servizio Formazione di Saiter parlando con Nicoletta Milano, telefonando allo 0577/248855 o scrivendo una mail all’indirizzo [email protected]