Renzo Corsi, Benini: “Ritardi dovuti alle gravi criticità sulla fognatura, monitoraggio continuo del Comune”

“Stiamo monitorando da vicino i lavori al campo scuola, abbiamo chiesto e ottenuto un crono programma preciso da parte della ditta che sta portando avanti il cantiere: ci sono stati alcuni ritardi e vigileremo in maniera stringente l’effettuazione delle opere”. Così l’assessore all’edilizia sportiva Paolo Benini fa il punto della situazione sul cantiere del campo scuola “Renzo Corsi” in viale Avignone a Siena.

“I ritardi – commenta ancora Benini – sono dovuti principalmente a due fattori. Per prima cosa quelli legati alla fognatura, che in un tratto presentava gravi criticità non preventivabili in fase progettuale: la situazione si presentava particolarmente complicata e quindi l’intervento di ristrutturazione e bonifica si è allungato nel tempo, per oltre due mesi rispetto al crono programma stabilito all’inizio. Il secondo problema è stato quello relativo al reperimento del materiale di cantiere, viste le problematiche economiche legate alla pandemia prima e al conflitto poi”.

“Abbiamo colloquiato – aggiunge Benini – con la ditta titolare dei lavori e chiesto un impegno stringente per concluderli prima possibile: pur capendo le problematiche è adesso necessario non dilatare ulteriormente il cantiere e l’amministrazione vigilerà costantemente. Il dettagliato crono programma che ci è stato inviato è in questa fase al vaglio dai tecnici. Ci dispiace per i disagi nei riguardi di cittadini, atleti e società sportive, ma il cantiere era necessario per consegnare alla città un impianto nuovo, moderno, funzionale e che aprisse la comunità sportiva anche a livello internazionale”.