Renzi: “La corsa al Quirinale è come il Palio di Siena”

“La corsa al Quirinale? È come il Palio di Siena”. È tutta senese la metafora che sceglie Matteo Renzi per descrivere le manovre politiche messe in atto dai vari partiti in vista dell’elezione del Capo dello Stato ormai alle porte.

“Stiamo alle grandi finte – dice Renzi – , siamo al tatticismo esasperato. Come quando ci si deve aggiustare ai canapi alla linea di partenza. Avete presente il Palio di Siena? L’elezione del presidente della Repubblica è come il Palio di Siena, tatticismo per ore e poi si risolve tutto in pochi minuti. Io non escludo Draghi. Al momento è tutta tattica”.

Un giudizio che merita particolare attenzione, proprio in virtù di chi lo esprime. Matteo Renzi svolse un ruolo fondamentale nell’elezione di Sergio Mattarella nel 2015. Peraltro, in più occasioni il politico fiorentino ha dimostrato di saper influire considerevolmente sull’agenda politica del Paese: ad esempio, nel corso della crisi di governo del Conte bis o nella formazione del governo Draghi