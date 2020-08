Regione Toscana: 1 milione di euro in arrivo per l’ospedale di Abbadia San Salvatore

La Regione Toscana ha deliberato 300milioni di euro per interventi strutturali da realizzare nell’anno 2020/2021. Un milione sarà destinato ad Abbadia San Salvatore per i completamenti dei lavori della casa della salute per completare l’obiettivo proposto dalla stessa comunità, ovvero quello di un ospedale-territorio.

Il finanziamento dovrà essere utilizzato per i progetti già approvati. Che vedranno la riqualificazione degli ambulatori del presidio ospedaliero, con conseguente trasferimento di alcune attività specialistiche al poliambulatorio di via Serdini (odontoiatria, medicine dello sport, otorinolaringoiatra, oculistica e odontoiatria). Oltre al completamento della Csa della salute, con particolare attenzione alla sicurezza antincendio. Diversi lavori sono stati già eseguiti, come la realizzazione degli ambulatori di medicina generale, segreteria, trasferimento di alcune specialistiche, ristrutturazione dell’ex cappella, che, già da marzo, avrebbe dovuto ospitare la “salute mentale adulti”, e la rampa per l’abbattimento delle barriere architettoniche all’ala storica del presidio ospedaliero. Questo importante finanziamento permetterà di completare il percorso con conseguente riorganizzazione dei servizi socio-sanitari.