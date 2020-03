Regionali in Toscana, Susanna Ceccardi candidata della Lega

L’annuncio si attendeva da tempo ma attraverso un video su Facebook è arrivata l’ufficialità: sarà Susanna Ceccardi la candidata della Lega per le elezioni regionali in Toscana . L”europarlamentare leghista, ex sindaca di Cascina, è stata indicata dalla segreteria regionale della Lega Toscana per acclamazione nel corso del direttivo trasmesso in diretta su Facebook a causa dell’emergenza coronavirus.

“E’ una sfida difficile, occorrono sacrifici e impegno, ma non è impossibile – spiega Ceccardi-. Noi della Lega non abbiamo mai avuto un atteggiamento rinunciatario: dobbiamo imparare dal nostro leader Matteo Salvini, che ha preso la guida di un partito dato per morto alcuni anni fa e ora primo partito italiano. L’impegno che tutti noi mettiamo quotidianamente nel nostro lavoro dobbiamo trasferirlo nella campagna elettorale. Chi pensa che la Toscana sia una sfida persa si sbaglia”.

Foto presa da Facebook