Regionali: “passeggiate di Forza Nuova esempio di sicurezza”, scoppia il caso Sisi

A Siena “l’unica realtà politica che si fa promotrice di una sicurezza partecipata e a base volontaria è quella di Forza Nuova che con le sue “passeggiate” mi sembra che cerchi di sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sul problema della micro-criminalità”. Le parole di Nicola Sisi, candidato al Consiglio regionale per la lista Toscana Civica – Siena, non potevano passare in sordina. La sua nota sulla sicurezza e sull’educazione dei giovani in città e in provincia sta facendo discutere ed i primi a prendere le distanze dalle sua affermazioni sono proprio i suoi compagni di Toscana Civica. “Quella di Sisi è una personale valutazione politica in cui Toscana Civica per il cambiamento- si legge in un comunicato-, nata come federazione nel 2011 di liste civiche fuori da posizioni ideologiche, non si riconosce. Abbiamo sempre espresso interesse ed attenzione alle problematiche localistiche dei rispettivi territori, a difesa dei quali i nostri candidati intendono impegnarsi anche nelle prossime elezioni regionali”.

Foto presa da Fcebook