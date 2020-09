Regionali, Giani vola a a San Gimignano e Chiusdino. Casole d’Elsa premia la Ceccardi

Val d’Elsa e Val di Merse si confermano fortini rossi della provincia di Siena. Nelle roccaforti come Poggibonsi e Sovicille il distacco tra le due coalizioni va dai 15 punti percentuali fino a superare il 20%.

Val d’Elsa, la situazione

Nel comune più popoloso, quello di Poggibonsi, il distacco tra Giani e Ceccardi supera i venti punti, 55,58% a 33,85%. Il Pd, da solo, ottiene il 40.91%, bene anche Italia Viva al 7.11%. Nel centrodestra la Lega si assesta al 20,74%, FdI al 9,52% e Forza Italia al 2,98%. Per il Pd Bezzini prende 1782 voti mentre Anna Paris ne prende 861, Scaramelli ottiene 299 preferenze per Italia Viva. Bene anche Galligani delle Lega che ottiene qui un terzo delle preferenze: 1207A Colle Val d’Elsa prosegue il trend che l’anno scorso a portato Alessandro Donati alla guida del Comune. Anche qui il centrosinistra va oltre il 51% e stacca di oltre 15 punti la coalizione di Ceccardi che si ferma al 35,64%. Per il Pd il risultato è del 37,24%, Italia Viva al 6,87%. Lega ancora al 20%, FdI all’11% , Forza Italia al 3.32% nel centrodestra. Sono 1479 le preferenze per Bezzini(Pd) e 270 per Scaramelli(Iv). Galligani (Lega)ottiene 545 voti e Angela Bargi (FdI) 471

Quasi il 54% per il centrosinistra a Monteriggioni, 35,21% per il centrodestra. Pd al 35%, Iv al 6,72% mentre per la coalizione che appoggia Ceccardi 17,81% per la Lega e 13,6% per Fratelli d’Italia. Bezzini con 376, Paris con 132 e Scaramelli con 124 sono i più votati nel centrosinistra. Galligani, 186, e Pagni(FdI) 158 sono quelli con più preferenze a destra. La Ceccardi può sorridere nei 4 seggi di Casole d’Elsa dove ha superato di due punti, ottenendo il 44.50%, la coalizione di Giani, 42,6%. Pd ancora primo partito al 31%, Italia Viva al 4,5%. La Lega supera il 26% mentre FdI prende il 12%. Galligani e Zari(Lega) fanno la voce grossa nelle preferenze del centrodestra con 88 e 80 punti. Bezzini ottiene 179 voti

A San Gimignano exploit di Giani che si aggiudica il 58, 46% con il Pd che vola sopra il 45% e Iv che ottiene il 6,6%. Del 31,75% della coalizione della Ceccardi la maggior parte dei voti arriva 18,9% della Lega e dall’ 8,6% di FdI, Forza Italia ottiene il 2,44%. Sono 611 le preferenze ottenute da Bezzini, 288 ottenute da Rosignoli (Pd), 100 da Scaramelli. Galligani ottiene 178 preferenze, 42 per Magi(FdI), 40 per Zari

Val di Merse, la situazione

Giani supera il 52% dei voti a Sovicille – 37,64% per il Pd e 4,71% ad Italia Viva -. Il centrodestra prende il 35,66% -18,37% per la Lega, 12,25% per FdI, 3.81% per FI-. Nelle preferenze vengono premiati Bezzini, 510, Anna Paris, 256, Galligani, 136, e Pagni, 119. Oltre il 57% dei voti a Chiusdino per Eugenio Giani. Vola in altro il Pd, 45,8% dei voti, Italia Viva al 6,3%. Nel centrodestra, 33,84% , Lega al 17,23% e Fratelli d’Italia al 10,64%. Bezzini con 90 e Anna Paris con 30 sono i più votati.

Il centrosinistra va oltre il 50% anche a Monticiano. Pd al 37.5%, Iv al 6.61%. Il centrodestra ottiene il 41.1%, la Lega ottiene il 23,37% e FdI il 12%. Bezzini, 93, Paris, 79, e Galligani, 25, sono i preferiti tra i cittadini del Comune

Infine a Murlo Giani prende il 48% dei voti con Pd che ottiene poco più del 32%, Italia Viva che viaggia in altro, all’8.88%. Bene la Lega al 25,69% e FdI al 10,79% – Ceccardi ha ottenuto il 40,79%-. 116 i voti a Bezzini e 70 dati ad Antonio Loia(Iv)