Regionali, Forza Italia. Catia Polidori: “Diamo ai toscani il coraggio di cambiare”

Siamo arrivati alla fine della campagna elettorale, oggi ultimo giorno, poi il silenzio che accompagnerà i cittadini di tutta la Toscana alle urne per decidere il loro giudizio finale. Tutte le liste, sia di destra che di sinistra, si stanno preparando a fare il loro appello finale. Ieri sera, in Piazza del campo, Forza Italia ha avuto come ospite la deputata del Parlamento Italiano, Catia Polidori.

“Forza Italia in questi mesi di campagna elettorale ha dimostrato di essere l’elemento rassicurante della coalizione di centro destra – ha detto la deputata -. Adesso è il momento di avere il coraggio di cambiare, cambiare un governo ormai al potere da oltre mezzo secolo. Diciamo sempre che la dignità è un diritto fondamentale dell’uomo, ma la dignità è anche avere la possibilità di cambiare la gestione della Regione Toscana. Il centro destra ha dimostrato di essere unito, a differenza di altri partiti che tutt’ora si trovano al governo. Purtroppo i cittadini toscani non sono abituati ad avere un governo di destra”.

Alla vigilia della chiusura della campagna elettorale arriva anche il commento di Lorenzo Lorè, consigliere del Comune di Siena per Forza Italia, il quale ha detto: “Abbiamo passato una campagna elettorale entusiasmante. Domenica e lunedì, Forza Italia, e tutta la destra, si troverà una bellissima sorpresa. Dopo 50 anni la destra ha la possibilità di poter governare la Toscana, abbiamo quindi incentrato la nostra campagna elettorale valorizzando i nostri punti di forza”.