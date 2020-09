Regionali, campagna elettorale verso l’epilogo: a Siena arrivano i big

Mentre anche a Siena la campagna elettorale sta arrivando al suo epilogo i partiti hanno deciso di schierare i big per la corsa all’ultimo voto.

La prima ad avere iniziato un vero tour in provincia è Susanna Ceccardi, la candidata del centrodestra, che poco fa ha incontrato gli allevatori ad Asciano. Dallo stesso partito della Ceccardi, la Lega, arriveranno oggi a Siena il senatore e ex-ministro Gian Marco Centinaio e la senatrice Tiziana Nisini per l’inaugurazione della sede del Carroccio in viale Sardegna alle 18. Alle 21.30 invece gli alleati di Fratelli d’Italia chiuderanno al ristorante Il Campo la propria campagna elettorale con la presenza del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e l’onorevole Salvatore Caiata. Alle 15 di domani, venerdì 18 aprile, sarà il turno della chiusura della campagna da parte di Forza Italia, sarà presente l ‘norevole Erica Mazzetti.

Stasera, in Piazza del Campo al bar Il Palio, il Pd organizzerà una conferenza stampa sul tema:” Prospettive infrastrutturali della provincia di Siena”.Sarà presente il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Poco prima alle 16.30, e sempre al bar Il Palio, Più Europa chiuderà la campagna alla presenza con la vicepresidente del partito Costanza Hermanin. Per Italia Viva, infine, la conclusione della campagna elettorale sarà domani, venerdì 18 settembre. alle 21 in piazza Salimbeni e sarà presente il leader del partito Matteo Renzi