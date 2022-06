In occasione delle consultazioni referendarie, in programma per il prossimo 12 giugno, alcune scuole dell’infanzia comunali saranno chiuse dalle 14 di venerdì 10 fino all’intera giornata di lunedì 13 giugno.

Nello specifico, l’interruzione dei servizi riguarderà i plessi: “Mara Meoni“ (ex Ginestreto) in strada di Ginestreto 20, “Ame Agnoletti” in via Quinto Settano 31 e “Raggio di Sole” (Costalpino) in via Lodovico Consorti 2.