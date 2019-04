Reddito di cittadinanza, Acli: “Oltre 35mila domande raccolte in Toscana”

“Alcune luci e molte ombre. Se analizziamo i dati pubblicati dal ministero non possono che emergere elementi di forte preoccupazione” così il presidente delle Acli della Toscana, Giacomo Martelli( foto in evidenza), spiega i numeri relativi al reddito di cittadinanza in Toscana resi noti dal ministero del Lavoro.

“Come Toscana con 35.653 domande raccolte sia online, sia alle Poste sia ai Caf, siamo la nona Regione d’Italia – annota Martelli -. Ci precedono in questa classifica delle domande Campania, Sicilia, Lazio, Puglia, Lombardia, Calabria, Piemonte e Sardegna. E ci seguono Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Liguria, Marche, Friuli, Basilicata, Umbria, Molise, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta. Insomma stiamo a metà strada, nel mezzo fra realtà dove le richieste di sussidio sono cospicue anche per l’alto numero degli abitanti oltreché per la situazione economica, e realtà dove i residenti sono meno e la realtà economica non disastrosa”.

“E’ equilibrata anche la distinzione fra uomini e donne – aggiunge Martelli – dato che fra quelle quasi 36mila domande poco più di 20 mila sono state presentate da cittadini toscani (20402 ndr) e circa 15mila da cittadine toscane (152519 ndr). Un dato questo che invece è in controtendenza rispetto al dato nazionale che vede prevalere le richieste fatte da donne (54%) su quelle presentate da uomini (46%)”.



“Si tratta di numeri che a nostro avviso – spiega Martelli- disegnano una verità parziale della situazione economica e sociale della Toscana che non è più da tempo Terra felix. Infatti, se da una parte è un elemento positivo che siano state stanziate tante risorse per una misura di sostegno a chi ne ha bisogno – molte più risorse di quante ne aveva a disposizione ad esempio il Reddito di inclusione (Rei)- dall’altra anche questi numeri ci confermano le nostre preoccupazione su uno strumento che mischia logiche di aiuto a logiche di politiche attive del lavoro. E soprattutto non ci tolgono il dubbio che alla fine si corra il rischio di non aiutare tutti quelli che ne hanno bisogno, piuttosto che di condurre verso una occupazione stabile e di qualità chi è senza un lavoro o ne ha uno instabile e precario. Per essere poi una misura di politica attiva destinata ad aumentare l’occupazione, colpisce lo scarso numero di giovani coinvolti che contrasta con l’alto numero di giovani disoccupati”.

“Il reddito di cittadinanza – aggiunge il presidente delle Acli – così come è stato predisposto infatti ha dei paletti che vanno a punire proprio i più deboli, come coloro che proprio per lo stato di indigenza non dispongono di una residenza. In più, fissa criteri che escludono molte famiglie toscane che superano di poco i rigidi tetti su Isee e patrimonio previsti dalla legge”.

“Di fronte a quelle 35 mila domande di RdC infatti – conclude Martelli – non possiamo dimenticare che oggi in Toscana ci sono 62 mila famiglie, pari a 140 mila persone, che vivono in povertà assoluta e ben 59 mila, pari ad altre 110 mila persone, che vivono in povertà relativa. E sinceramente non pensiamo che queste persone si siano arricchite improvvisamente”.