Rcs Sport & Events dona generi alimentari ai Cappuccini

Acqua, latte, dolci, yogurt e generi alimentari vari ai Frati Cappuccini di Siena. E’ la donazione che Rcs Sport & Events, attraverso il Comune di Siena, ha effettuato dopo la due giorni di grande ciclismo che ha caratterizzato Siena con Strade Bianche e Gran Fondo Strade Bianche. I generi alimentari avanzati dai ristori e pasta party per le gare sono stati donati al territorio.

“Una due giorni di grande successo per la città di Siena – commenta il sindaco di Siena Luigi – di nuovo al centro dell’attenzione sportiva e mediatica con i magnifici passaggi dei professionisti e della Gran fondo, quest’anno con numeri da record, il giorno successivo. E’ stata una grande festa di sport ma non solo: un importante week end anche per l’indotto turistico ed economico. Ringrazio Rcs Sport & Events, con la quale la collaborazione è solida e proficua, tutti gli uffici comunali coinvolti, la Polizia Municipale e tutti i volontari. In particolare il ringraziamento va anche per la donazione effettuata”.

“Ho ricevuto i ringraziamenti da parte dei Cappuccini – commenta l’assessore al commercio e turismo del Comune di Siena Stefania Fattorini – ed è stata una grande emozione. Ringrazio Rcs Sport & Events che ha deciso di effettuare questa donazione, come amministrazione comunale abbia soltanto fatto da tramite affinché tale donazione non andasse dispersa. Adesso, anche attraverso la Caritas, i generi alimentari saranno distribuiti sul territorio”.

“Strade Bianche e Gran Fondo – spiega ancora Fattorini – sono state un grandissimo successo di pubblico e di iscritti. Credo che gli esercenti possano essere soddisfatti per la quantità di pubblico presente, oltre ai 6500 iscritti alla gara di domenica che, con l’indotto di società e famiglie, ha portato tantissime presenze in città. Un indotto turistico ed economico importante per Siena, che si somma alla cartolina spedita in tutto il mondo grazie alla diretta Rai e alle splendide immagini fornite dalla ‘classica del Nord più a sud d’Europa’. Grazie al lavoro della Polizia Municipale, dell’organizzazione, dei dipendenti comunali e di tutti i volontari tutto si è svolto nel migliore dei modi, con disagi per la viabilità veramente limitati e un pubblico entusiasta e divertito lungo tutto il percorso. Siamo veramente soddisfatti di questa edizione 2023”.

“Un ringraziamento speciale – dice Padre Mario – al Comune di Siena da parte della Caritas parrocchiale di Poggio al Vento per aver ricevuto su indicazione dell’assessore Fattorini alimenti di tutti i tipi provenienti dalla manifestazione ‘Strade bianche’. Abbiamo infatti riempito i nostri mezzi con yogurt magro e intero, cassette di mele, pezzetti di parmigiano, bottigliette di acqua, posate di plastica, dolci e crostatine in quantità tale da poter donare anche altre Caritas parrocchiali della nostra diocesi che potranno aiutare tante famiglie bisognose che gravitano attorno alla nostra città e tante persone che purtroppo vivono alla giornata e grazie alla generosità di altri”.