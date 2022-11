Rave party, FdI Siena: “Massima soddisfazione per le misure adottate dal Governo Meloni”

“Massima soddisfazione per le misure adottate dal Governo Meloni finalizzate ad arginare il fenomeno dei rave party abusivi.”

Inizia così la nota del vice coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Mattia Savelli: “A nome di tutto il Coordinamento Provinciale di FdI Siena esprimo il massimo apprezzamento per le misure che il Governo, presieduto da Giorgia Meloni, ha adottato per contrastare i rave party abusivi. Finalmente l’Italia non pecca di lassismo, come avvenuto con i precedenti Governi, ma anzi promuove la legalità e la sicurezza”.

“I rave party sono dei ritrovi non autorizzati in cui spesso vengono occupate abusivamente aree private o pubbliche senza il minimo rispetto delle norme sulla sicurezza e in cui dilaga lo spaccio e l’uso di sostanza stupefacenti. Questa realtà è ben lontana dalla ricostruzione di certa sinistra che vorrebbe far passare tali eventi come delle banali feste tra ragazzi-aggiunge-. Le strumentalizzazioni sul diritto a manifestare lasciano il tempo che trovano e sono mirate esclusivamente a difendere chi occupa abusivamente terreni ed edifici per dar vita ad eventi al di fuori della legalità. La cronaca ci ha più volte ricordato come queste manifestazioni sono state il teatro di stupri, malori e in alcuni di casi anche di mort”i.

“Anche la nostra provincia è stata più volte soggetta a rave party che hanno deturpato beni altrui e creato disagi ad intere comunità. La libertà di espressione e il diritto al divertimento non possono oltrepassare il limite del rispetto delle regole del vivere civile e della sicurezza. -conclude Savelli- Crediamo che questo sia un segnale importante per far capire a tutti che questo Governo non ha intenzione di cedere sui temi della sicurezza e della lotta alle droghe. Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Siena non può che dirsi soddisfatto e plaude a tutto l’esecutivo”