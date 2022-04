Rave a Murlo, Fratelli d’Italia presenta un’interrogazione al Governo

“A Murlo (Siena) maxi rave illegale durato due giorni tra droghe, musica ad alto volume e oltre mille partecipanti. Con Lamorgese all’Interno siamo in balia dei fattoni di tutta Europa. FDI ha presentato interrogazione al governo: il Ministro deve risposte a Parlamento e cittadini”. Così Giorgia Meloni ha tweettato in merito ai fatti di Murlo degli scorsi giorni.

A Murlo (Siena) maxi rave illegale durato due giorni tra droghe, musica ad alto volume e oltre mille partecipanti. Con Lamorgese all’Interno siamo in balia dei fattoni di tutta Europa. FDI ha presentato interrogazione al governo: il Ministro deve risposte a Parlamento e cittadini pic.twitter.com/Ortac8vn7J — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) April 20, 2022

Il leader di Fratelli d’Italia fa evidentemente riferimento ai fatti dei giorni di Pasqua: circa 1.500 persone si sono radunate in un’area privata, che un tempo ospitava un poligono di tiro, in località Fontazzi, in una zona boschiva, non lontano dalla strada statale Siena-Grosseto. Molte dei presenti, una volta terminato il rave party, sono stati identificati: due persone sono state segnalate all’autorità giudiziaria per invasione abusiva dei terreni e disturbo del riposo delle persone. Un’altra è stata segnalata per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Due invece per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di servizio pubblico. Le forze dell’ordine hanno sequestrato 50 grammi di hashish, 10 di marijuana e 3 di cocaina. Inoltre è stato sequestrato un coltellino. Sei le multe per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, tre invece per violazione al codice della strada.