Rassegna del puledro anglo-arabo, Carli: “Concorrenza con la Sardegna? Fa crescere i nostri allevamenti”

La Sardegna come vede questo evento e questa specie di concorrenza che arriva dritta da Siena? “Bisognerebbe chiederlo agli amici sardi anche se mi permetto di fare una considerazione: nel breve e medio periodo qualsiasi tipo di confronto e competizione tra allevamenti e altre realtà non farà che crescere l’ippica, sia in Toscana che in Sardegna”. Lo dice Luigi Carli, presidente dell’associazione Anglo arabo corse, a margine della rassegna dei puledri anglo arabi in Fortezza. “Se in un primo momento l’allevamento e lo sviluppo del settore qui da noi può essere visto come una concorrenza, nel lungo periodo non può che far bene alla crescita di tutti”. Ancora Carli: “Non starei a guardare alla competizione interna tra regioni ma l’invito è vedere cosa potranno fare i nostri cavalli contro quelli francesi. Perché non pensare che tra due o tre anni un cavallo italiano va a vincere il gran premio del Longchamp, nella culla della loro ippica?”

