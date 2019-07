Rapolano Terme, coltivano droga in una cascina: arrestati

Ieri a Rapolano Terme , nella frazione delle di Serre di Rapolano, i Carabinieri della compagnia di Siena unitamente a militari della locale Stazione, ai Carabinieri Forestali di Rapolano Terme, di Montepulciano e del N.I.P.A.A.F. di Siena, nell’ambito di attività info-investigativa,hanno arrestato, in flagranza di reato, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso”:

– un 44enne nato a Venaria Reale (TO),domiciliato a Rapolano Terme , disoccupato, con precedenti denunce a carico per reati in materia di stupefacenti;

– un 31enne, nato in Argentina,domiciliato a Rapolano Terme, disoccupato, incensurato;

e contestualmente denunciato per il medesimo reato un 46enne, nato a Cipro, residente a Rapolano Terme , proprietario della cascina, pranoterapeuta, incensurato.

Gli stessi, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati trovati complessivamente in possesso di:

– otto piante di “marijuana” aventi altezza di metri 1.5 circa;

– 7 kg di “marijuana” suddivisi in quaranta involucri;

– due grammi di “hashish”;

– Oltre 1100 euro di provento dell’attività illecita;

– due bilancini elettronici di precisione;

– materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente.

Lo stupefacente e materiale vario per il confezionamento sono stati sequestrati, in attesa di essere sottoposti ad analisi tossicologiche del Laboratorio analisi sostanze stupefacenti dei Carabinieri di Grosseto e quindi distrutti dopo il nulla osta della Procura.

L’attività scaturisce da un controllo routinario dei Carabinieri Forestali di Rapolano Terme, in relazione alla segnalata presenza di due autovetture da rottamare, abbandonate nelle campagne adiacenti alla cascina. Nel riscontrare illeciti in materia ambientale, i militari erano incuriositi dalla presenza di tubi in polietilene per l’irrigazione, la cui presenza in quel disordinato contesto di oggettistica varia abbandonata fra le piante poco si comprendeva. Seguendo i tubi i Carabinieri forestali si sono imbattuti nelle prime piante di canapa indiana e notavano l’agitazione del ragazzo che li stava accompagnando, sintomo di preoccupazione. A quel punto i militari chiedevano ausilio ai Carabinieri della Stazione di Rapolano che giungevano in forze per le ricerche e le perquisizioni che davano esito positivo. Gli arrestati, una volta redatti e notificati i verbali che documentano le attività svolte, sono stati portati alla casa circondariale di Siena “Santo Spirito”, a disposizione dell’autorità giudiziaria.