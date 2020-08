Rapolano: nuovo accordo con Rfi per il sottopasso ferroviario

Il Comune di Rapolano ha firmato un accordo con Rfi per la costruzione di un sottopasso ferroviario che prevederà anche la realizzazione di un sottopasso pedonale. Un contributo di 580mila euro che sarà a carico del Comune, per una grande realizzazione.

“Il nuovo accordo – spiega il sindaco di Rapolano Terme, Alessandro Starnini – migliora il progetto esistente finora e permetterà di realizzare, a costo zero per il Comune, il sottopasso ferroviario e quello per il passaggio pedonale eliminando tre passaggi a livello pericolosi che attraversano il paese. Questo risultato è un successo per tutta la comunità ed è il frutto di un lavoro di squadra che ha unito l’amministrazione comunale, la Regione Toscana e RFI”. “Inoltre – aggiunge il primo cittadino di Rapolano Terme – il Comune ha siglato un ulteriore accordo con Regione Toscana e RFI per studiare la possibilità di realizzare una nuova fermata ferroviaria nella stessa area più baricentrica rispetto al paese, vicina alle terme e all’area commerciale sottostante il centro storico”.