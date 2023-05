Rapolano: al via i lavori per l’ampliamento della scuola dell’infanzia

Con l’allestimento del cantiere, hanno preso il via da alcune settimane a Rapolano Terme i lavori per l’ampliamento della scuola dell’infanzia “Jacopo Benedetti”. L’intervento consentirà l’adeguamento degli impianti, con un investimento complessivo di 300 mila euro di cui 220 mila euro in arrivo dalla Regione Toscana e 80 mila di risorse proprie del Comune, e la ristrutturazione della cucina interna, con una spesa di circa 50 mila euro sostenuta da risorse proprie del Comune. Sullo stesso edificio scolastico è previsto anche un intervento di efficientamento energetico, per il quale è stata avviata la fase di progettazione e che porterà all’installazione di un impianto fotovoltaico.