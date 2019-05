Rapine in banca in calo a Siena e in Toscana

Rapine in banca in calo del 17,9% in Toscana nel 2018, anno in cui sono state 23 contro le 28 del 2017. Calo anche a Siena: solo una rapina nel 2018. E’ la fotografia che emerge dai dati di Ossif, il Centro di ricerca Abi in materia di sicurezza, dai quali risulta anche un calo del fenomeno a livello nazionale: complessivamente, infatti, le rapine allo sportello sono passate da 373 del 2017 alle 264 del 2018 (-29,2%). Nel 2018, cala anche il cosiddetto indice di rischio – cioe’ il numero di rapine ogni 100 sportelli – che e’ passato da 1,4 a 1 a livello nazionale e da 1,3 a 1,2 in Toscana. Riguardo alle singole province, per Abi resta uguale il numero di rapine tra il 2017 e il 2018 ad Arezzo (2 per ciascun anno), Lucca (3), Massa Carrara (1) e Grosseto (2), passano da 7 a 2 a Firenze e da 8 a 1 a Siena, aumentano invece a Livorno, da zero a 3, e a Pisa (da 3 a 4), a Pistoia (da 1 a 3) e a Prato.