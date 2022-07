Ragazza tedesca ritrovata, De Mossi: “Tutti si sono impegnati per far riabbracciare la figlia ad una famiglia”

“Voglio ringraziare Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine per il lavoro che hanno fatto nelle ultime 24 ore. E con loro i numerosi volontari, e l’assessore comunale alla sicurezza Clio Biondi Santi. Tutti si sono prodigati senza risparmiarsi per consentire a una famiglia di riabbracciare la figlia, scomparsa da ieri sera e le cui condizioni destavano preoccupazioni. Non c’è nulla di più importante della famiglia, e anche questa pagina drammatica ma a lieto fine ce lo ha ricordato”. Così il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, sull’operazione che ha portato al ritrovamento della ragazza straniera scomparsa ieri in città.