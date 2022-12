Raffica di furti a Piancastagnaio, il sindaco scrive a prefetto e questore per rafforzare la presenza di forze dell’ordine

Raffica di furti nell’ultima settimana nel Comune di Piancastagnaio: l’ultimo è avvenuto ieri quando tre malviventi incappucciati (uno di loro aveva un coltello, ndr.) hanno minacciato i proprietari di una casa dove erano riusciti ad entrare. “La situazione sta destando grande preoccupazione e paura, visto che sono rimaste coinvolte diverse famiglie”, sono le parole di Luigi Vagaggini, sindaco del comune amiatino, che nelle scorse ore ha scritto una nota indirizzata al Prefetto Maria Forte e al Questore Pietro Milone chiedendo di “valutare ed intraprendere con la massima sollecitudine gli interventi e le misure” ritenuti necessari “per porre fine alla sequenza di reati e riportare quindi la serenità nei miei concittadini”. Vagaggini infatti ha evidenziato come la presenza di queste persone costituisca un grave problema di ordine pubblico per Piancastagnaio: “loro entrano spudoratamente nelle case e se qualcuno si trova nella propria abitazione rischia grosso”, ammette. La risposta di Prefetto e Questore intanto non si è fatta attendere: da oggi pomeriggio nel territorio di Piancastagnaio sono presenti tre auto dei carabinieri e due della polizia che vanno a supportare gli uomini dell’Arma presenti alla stazione locale e gli agenti della polizia municipale.

MC