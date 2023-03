Radicondoli, pochi giorni ancora per i contributi università

Pochi giorni per fare domanda ed ottenere fino a 3000 euro di borsa di studio per ogni universitario in regola con gli esami. Il scade infatti il 30 marzo 2023

Accade a Radicondoli. Si tratta di una opportunità che il Comune ha dedicato a scuola e famiglie e che fa parte dell’intero progetto WivoaRadicondoli 2.0 per un importo complessivo di 641.000 euro, 425mila per famiglie e abitazioni e 216mila per le imprese. In pratica un secondo PNRR in formato comunale per sostenere lo sviluppo del territorio.

Il Bando per l’assegnazione di borse di studio comunali per studenti universitari – anno accademico 2022-2023 prevede uno strumento di sostegno rivolto agli studenti meritevoli. I requisiti sono sempre riferiti all’anno di iscrizione. L’età massima per avere il contributo è di 30 anni, contributo che chiaramente varia con l’Isee. Le borse di studio verranno assegnate agli studenti che al 30 ottobre 2023 abbiano conseguito i Cfu previsti dal proprio corso di laurea nei vari anni. Ovvero, per chi fa la triennale o la magistrale a ciclo unico, ed è iscritto al primo anno, occorrono 20 crediti, per la magistrale 15. Per chi invece è iscritto agli anni successivi (laurea triennale) occorrono 25 crediti per il secondo anno, 80 per il terzo, 135 per il quarto. Per chi frequenta la laurea magistrale occorrono 30 crediti per il secondo anno e 80 per il terzo. Per chi fa la magistrale a ciclo unico occorrono 25 crediti al secondo anno, 80 al terzo, 135 al quarto, 190 al quinto, 245 al sesto e 300 al settimo.

Le borse cambiano a seconda dell’Isee e della facoltà frequentata. Per cui per Isee fino a 25mila euro sono previsti fino a 2.000 euro di borsa se si frequenta l’Università di Siena e fino a 3000 in altre facoltà. Per Isee da 25.0001 a 40.000 le borse sono da 1.500 euro per chi frequenta Siena e di 2.500 per le altre facoltà. Sopra 40mila euro di Isee la borsa è di 1.000 euro per chi va a Siena e di 2.000 per chi va altrove.

Il Bando per l’assegnazione dell’incentivo economico “Studente WivoaRadicondoli” anno scolastico 2022-2023 invece scade il 30 giugno 2023, ultimo giorno in cui fare domanda. L’obiettivo in questo caso è sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica degli iscritti per il 2022-2023 alla scuola primaria o secondaria di primo grado di Radicondoli e certificati Dsa, nonchè studenti residenti a Radicondoli iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado, oppure ad un percorso di Istruzione e formazione professionale.

Come mandare le domande. Le domande al bando possono essere inviate via posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure possono essere consegnate a mano al Comune di Radicondoli, Sportello Bandi, Via T. Gazzei, n. 89, 53030 Radicondoli, Siena. Ed ancora, possono essere inviate via mail a [email protected]. Informazioni possono essere richieste allo Sportello Bandi del Comune oppure per e-mail all’indirizzo: [email protected].