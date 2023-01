Radicondoli è senza debiti: il Comune estingue i mutui e libera 66mila euro per i servizi ai cittadini

Una disponibilità di spesa di 66mila euro da reinvestire subito in nuovi servizi per i cittadini. Un risparmio totale di oltre 100mila euro che sarà reinvestito nel tempo-

Sono le risorse liberate da Radicondoli che ha sfruttato l’avanzo di bilancio da oltre 370mila euro per estinguere i nove mutui in scadenza dal 2026 al 2032. Adesso il Comune nelle Colline Metallifere non ha più debiti e può permettersi di non contrarre mutui per i prossimi dieci anni.

“Con i fondi che ci sono rimasti stiamo pensando di migliorare l’attività didattica delle scuole materna, elementare e media locale. Ho già parlato con la responsabile e potremmo fare approfondire ad alunni e studenti le tematiche legate all’ambiente visto che nel nostro territorio sono presenti due riserve naturali”, queste le parole del sindaco di Radicondoli Francesco Guarguaglini.

Il risultato è stato ottenuto certamente grazie alla gestione corretta e virtuosa dei vari bilanci del passato. A dare una mano però c’è anche la liquidità che arriva dalle compensazioni per la geotermia. “Sono risorse -prosegue il sindaco- che ci hanno permesso di realizzare opere pubbliche, opere per famiglie ed attività economiche. Ed i risultati si vedono visto che qui hanno riaperto sia esercizi di prima necessità, come tabaccherie e giornali, ma non solo: sono infatti diciassette le nuove attività di vario genere che hanno aperto grazie al bando WivoaRadicondoli”

Per le scuole, ricorda Guarguaglini, “nel 2022 abbiamo dato un contributo da 88mila euro per superare il sistema delle pluriclassi, che restano solamente in materie come quella dell’educazione fisica. Mentre le classi da adesso sono separate in materie come inglese, italiano, francese, matematica”.