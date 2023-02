Raccolta rifiuti porta a porta: dal 16 febbraio attivo a Badia a Elmi il punto di consegna del kit

L’Amministrazione comunale di San Gimignano, in collaborazione con Sei Toscana, attiva, il punto di distribuzione del kit per i cittadini di Badia a Elmi serviti dal porta a porta.

Il punto di distribuzione sarà attivo a partire da giovedì 16 febbraio sino al 15 giugno, ogni terzo giovedì del mese, dalle 14 alle 19, presso la Sala del Consiglio di frazione in via del Pescaiolo, in località Badia a Elmi.

La distribuzione è rivolta a tutte le nuove utenze e a coloro i quali abbiano terminato la dotazione già in uso residenti nella zona servita dal porta a porta a Badia a Elmi.

Per ritirare il materiale è necessario presentarsi con un documento di identità e/o il pagamento dell’ultima bolletta Tari.

Per maggiori informazioni: www.seitoscana.it o numero verde 800127484.