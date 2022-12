Raccolta rifiuti a Ravacciano: da martedì contenitori utilizzabili solo con la 6Card

A Siena, procede la riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti. A partire da martedì 20 dicembre, i contenitori ad accesso controllato posizionati nei giorni scorsi nel quartiere di Ravacciano, saranno utilizzabili esclusivamente con la 6Card in dotazione.

Ognuna delle venti nuove postazioni di Ravacciano è formata da un cassonetto con calotta per l’indifferenziato, cassonetto per carta e cartone, cassonetto per multimateriale (imballaggi in plastica, alluminio, acciaio e tetrapak) e bidoncino per organico. Dal 20 dicembre i cittadini per conferire i propri rifiuti dovranno necessariamente utilizzare la 6Card in dotazione.

Le tessere 6Card sono già state spedite ai residenti. In caso di smarrimento e\o di assenza della tessera, gli interessati possono ritirarla al punto informativo presso gli uffici di Sei Toscana in via Simone Martini 57. Lo sportello è aperto lunedì e sabato dalle 9 alle 13; mercoledì dalle 15 alle 19. Negli stessi giorni e orari è attiva anche la linea telefonica dedicata 05771799280.