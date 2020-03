Quindici denunciati oggi per violazione del decreto Conte

Proseguono serrati i controlli su tutto il territorio, da parte delle forze dell’ordine. Strade, piazze e anche aree verdi sono costantemente sotto controllo perché si evitino uscite non necessarie e assembramenti. Sembra però che ancora non si sia assimilato bene il concetto che si debba stare a casa: solo nella giornata di oggi sono stati 15 i denunciati dai carabinieri in seguito ai controlli. Tra tutti è da segnalare un’auto con a bordo quattro persone che sono state fermate in viale Bracci. Avevano dichiarato di dover fare la spesa ma poi avevano preso il viale diretto all’ospedale, semplicemente per passare il tempo.