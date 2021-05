Quattro Ristoranti fa tappa a Siena: ecco chi sono gli sfidanti

Tutto è iniziato con un posto del noto chef, Alessandro Borghese, conosciutissimo per il programma Quattro Ristoranti, in onda su Sky, in cui quattro ristoranti, appunto, vengono giudicati secondo quattro criteri: location, menù, servizio e conto. Nelle nuove puntate del celebre programma, ultimamente insieme alle quattro categorie di giudizio veniva affiancata una ‘extra’ giudicata solamente da chef Borghese, solitamente relativa a un tipo di alimento secondo la tradizione culinaria del posto. Vedremo se anche i ristornati di Siena si cimenteranno a colpi di cucina e tradizione.

La troupe di Borghese è arrivata questi giorni all’hotel Athena e oggi hanno iniziato la registrazione nel primo ristornate, ovvero la Taverna del Capitano. Insieme parteciperanno anche l’osteria Le Sorelline, Particolare di Siena e la Trattoria la Colonna. Vedremo chi fra i quattro riuscirà a portarsi a casa il jackpot di Quattro Ristoranti e se, Borghese, confermerà oppure ribalterà il risultato.