Quattro borse di studio per ricordare Roby Ricci: sesta edizione del bando dell’Aquila

Anche per il 2022 la Nobile Contrada dell’Aquila ha confermato, in memoria del caro e indimenticato Roberto Ricci, l’apertura di un bando per l’assegnazione di quattro borse di studio per incentivare la frequenza di giovani musicisti all’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.

La Contrada intende ricordare Roby attraverso quello che era il suo linguaggio preferito che ha contraddistinto la sua vita: la musica, nella consapevolezza che, come diceva Roberto, ogni genere musicale meriti attenzione e valorizzazione.

L’obiettivo del bando è quello di aiutare, in modo simbolico, la crescita di alcuni giovani contradaioli per la loro formazione musicale, in modo che questi possano continuare a portare cosi avanti l’amata arte di Roberto tenendone vivo al tempo stesso il nome.

“Il ricordo di Roberto è più che mai vivo in tutti coloro che hanno avuto la buona sorte di conoscerlo apprezzandone il talento e sopportando i suoi meravigliosi difetti, che sono entrambi colori di un quadro stupendo che resta tatuato nei nostri cuori”, afferma Giampiero Cito, presidente della Commissione beni culturali.

Venti le borse di studio erogate nelle edizioni passate che hanno permesso a tanti ragazzi di Siena di poter perfezionare lo studio di uno strumento. Le 4 borse di studio di questa edizione avranno un valore di 500 euro l’una

Il bando sarà rivolto ai giovani aquilini e ai giovani contradaioli di tutte le Consorelle e sono ammessi alla selezione anche gli aspiranti vincitori delle precedenti edizioni della Borsa di Studio.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2022, secondo i termini e con le modalità definite nel bando. La domanda dovrà pervenire alla Nobile Contrada dell’Aquila esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo: [email protected] e dovrà contenere il modulo di ammissione allegato al presente bando, compilato in ogni sua parte, e tutta la documentazione richiesta ed atta a provare la sussistenza dei requisiti obbligatori, degli eventuali requisiti preferenziali, oltre ogni altra informazione che il candidato ritenga utile per la Commissione di selezione.

La cerimonia di assegnazione avrà luogo nel mese di settembre 2022, secondo modalità che saranno comunicate in tempo utile.

Tutte le informazioni utili sulle borse di studio e sul Bando si possono trovare cliccando qui