Quattro anni di carcere a Siena, poi l’espulsione dall’Italia: 31enne del Gambia pronto al rimpatrio

La Polizia di stato ha accompagnato ad un Cpr (Centro per il rimpatrio) un cittadino del Gambia, di 31 anni. Dagli accertamenti svolti dai poliziotti dell’Ufficio immigrazione è emerso che lo straniero non era legittimato a rimanere sul territorio nazionale e, quindi, destinato ad un provvedimento di espulsione. Nella prima mattina di ieri è stato prelevato dagli agenti presso la casa circondariale di Siena, ove lo straniero era detenuto per scontare la pena successiva al suo arresto, effettuato nell’agosto del 2018 a Sinalunga, per spaccio di hashish ad alcuni giovani del posto. Ieri si è infine concluso il suo periodo di detenzione per fine pena.

La questura, essendo prioritario l’allontanamento dal territorio di chi si è macchiato di gravi reati, ha organizzato il rientro in patria, dal momento che il gambiano non aveva alcuna valida motivazione per continuare a soggiornare in Italia dopo la condanna.

Tuttavia, non è stato possibile procedere ieri al suo rimpatrio in Gambia, in quanto il 31enne non è in possesso di un passaporto valido e non era disponibile un volo in giornata. Per questo motivo, con un dispositivo pianificato dal dirigente dell’ufficio immigrazione, il questore Milone ha disposto l’accompagnamento ad un Cpr, dove verranno concluse le operazioni finalizzate al rimpatrio nel più breve tempo possibile.

Anche attraverso queste procedure, perviste dalla legge, appare evidente come si realizzi una efficace strategia di lotta allo spaccio e un efficace contrasto all’ immigrazione clandestina.