Qualivita incontra Joe Bastianich: ecco le eccellenze dell’agroalimentare italiano

Si è svolta a Milano la prima tappa della sfida dedicata alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari Dop e Igp italiani, organizzata da fondazione Qualivita e OriGIn Italia, con la collaborazione di McDonald’s Italia, che ha visto il coinvolgimento di 18 Consorzi di Tutela e degli istituti alberghieri Carlo Porta di Milano e Giovanni Falcone di Gallarate, con la presenza di oltre 60 studenti.

Un’occasione per far conoscere ad un pubblico sempre più grande, soprattutto giovanile, le eccellenze italiane, un programma di comunicazione organizzato in occasione del lancio del nuovo My Selection ovvero la linea di hamburger premium lanciata da McDonald’s. Presenti anche Cesare Baldrighi, presidente di OriGIn Italia, Mario Federico, amministratore delegato di McDonald’s Italia, Raffaele Bellini, chef di McDonald’s Italia e Mauro Rosati, direttore generale della fondazione Qualivita. Presente in qualità di ospite d’eccezione, Joe Bastianich.