Qualità delle vita, Siena risale la classifica de Il Sole 24 Ore: 11esima, premiata da cultura e tempo libero

Dopo alcuni anni in cui è scesa di varie posizioni nel 2020, l’anno della pandemia, Siena sale di 24 posizioni nella classifica della qualità della vita de Il Sole 24 ore: è 11esima. Siena è la prima città in classifica della Toscana. Nei sei parametri di giudizi il risultato migliore è alla voce Cultura e tempo libero dove ci siamo quinti in tutta Italia. Bene anche alla voce Demografia e società: eravamo 60esimi, oggi siamo 26esimi. Scendiamo però al 53esimo posto nel capitolo Ambiente e servizi. Siamo 31esimi alla voce Affari e lavoro, 49esimi per Ricchezza e consumi, 63esimi per Giustizia e Sicurezza.