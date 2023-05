Qualità della vita, Siena vola nella classifica de Il Sole 24 ore, è prima in Italia nella categoria bambini

Siena prima in Italia per la categoria bambini e l top in Italia nei risultati dell’indagine annuale sulla qualità della vita del Sole 24 ore, che uscirà domani sul giornale. Il rapporto si focalizza su bambini, giovani e anziani. I principali trend nazionali emersi dall’indagine sono: canoni di locazioni in crescita, disoccupazione giovanile scesa al 20 per cento, i Neet (giovani che non studiano, né lavorano) in decrescita al 17 per cento. L’indagine, appunto, c’ha visto primeggiare per la categoria bambini mentre Ravenna vola per i giovani e Trento per gli anziani.