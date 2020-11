Qualità della vita, Siena risale la classifica di Italia Oggi: è decima, premiata da turismo e tempo libero

Nell’anno del covid Siena chiude la top ten della classifica della qualità della vita di Italia Oggi e Università della Sapienza. Rispetto alla graduatoria di un anno fa la nostra città è balzata di 24 posizioni, nel 2019 era 34esima. La classifica completa e i dettagli precisi che spiegheranno questo risultati sarà pubblicata su ItaliaOggi7 in edicola da domani, lunedi 30 novembre. Certo è che la nostra città anche quest’anno eccelle alla voce tempo libero e turismo: ci confermiamo ancora primi in questa classifica, come nelle sei passate edizioni – in Toscana ha fatto bene anche mentre Grosseto che si piazza in quinta posizione-. Nel resto della penisola, come riporta Italia Oggi, non è mancato l’effetto covid ad incidere nei piazzamenti del 2020: le provincie più colpite dalla prima ondata di coronavirus sono anche quelle che più posizioni in classifica generale. Bergamo scende dal 26esimo posto dell’anno scorso al 40esimo di quest’anno. Lodi indietreggia di 37 posizioni, Milano di 16, Piacenza di 41, Cremona addirittura di 46. Come spiega ancora Italia Oggi la metodologia utilizzata nella ricerca sembra essere stata in grado di cogliere immediatamente almeno gli effetti diretti della pandemia.