Qualità della vita 2022, De Mossi: “Altro che declino, il territorio senese continua a migliorare”

“Ai tanti critici per partito preso, a quelli che non vedono l’ora di poter parlare male del nostro territorio, sarà andato di traverso il caffè stamani. Chi ama la nostra città, invece, ha di che essere contento”, così il sindaco di Siena, Luigi De Mossi commenta la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita.

“Il nostro territorio registra una crescita davvero straordinaria – prosegue De Mossi – E fa piacere che a certificarlo sia un osservatorio così autorevole. Anche perché la classifica del Sole 24 Ore non è l’unica ad aver premiato Siena quest’anno. E quando analisti diversi convergono su una stessa valutazione è segno che non si tratta di impressioni ma di una realtà consolidata. Che da noi prende una forma molto chiara: Siena è uno dei luoghi in Italia in cui si vive meglio. Anzi, sempre meglio. E questa è la più grande soddisfazione per chi amministra la propria comunità, al di là delle chiacchiere sterili e dei veleni a cui spesso si riduce la politica politicante”.